Mazda подтвердила возвращение автомобилей с роторными моторами

Японский автопроизводитель неоднократно делал заявления о намерениях вернуть в линейку автомобили с роторным двигателем.

Генеральный директор Mazda Акира Марумото рассказал, когда и на какой модели появится такой мотор.

Господин Марумото подтвердил, что роторный двигатель будет использоваться в составе гибридной трансмиссии нового кроссовера Mazda MX-30, который в настоящее время доступен в версии со стартер-генератором, в 2021 году появится чисто электрическая модификация модели.

Однако роторно-поршневой двигатель не будет приводит в движение колёса - он будет использоваться в качестве генератора энергии для питания электромотора.

Испытания Mazda MX-30 с новым силовым агрегатом начнутся в 2021 году, в продаже на японском рынке новинка может появиться в 2022 году.