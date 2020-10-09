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09.10.2020 10:35
Рубрика: Легковые авто

Mazda подтвердила возвращение автомобилей с роторными моторами

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Японский автопроизводитель неоднократно делал заявления о намерениях вернуть в линейку автомобили с роторным двигателем.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Кроссовер Mazda CX-30 получит российскую прописку

Генеральный директор Mazda Акира Марумото рассказал, когда и на какой модели появится такой мотор.

Господин Марумото подтвердил, что роторный двигатель будет использоваться в составе гибридной трансмиссии нового кроссовера Mazda MX-30, который в настоящее время доступен в версии со стартер-генератором, в 2021 году появится чисто электрическая модификация модели.

Однако роторно-поршневой двигатель не будет приводит в движение колёса - он будет использоваться в качестве генератора энергии для питания электромотора.

Испытания Mazda MX-30 с новым силовым агрегатом начнутся в 2021 году, в продаже на японском рынке новинка может появиться в 2022 году.

#Mazda