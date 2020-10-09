Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира"

В Минздраве прокомментировали сообщения о возможных нежелательных реакциях, связанных с приемом противовирусного препарата "фавипиравир", которым лечат COVID-больных.

- Информация о возможных нежелательных побочных реакциях на применение препаратов "фавипиравира", приведенная рядом СМИ, была получена из публикации Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 "ФармаCOVID" на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. - Данная публикация предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества и поддержки принятия решений практикующими врачами и основана на данных, приведенных в инструкции по медицинскому применению препарата "Авиган" (Япония), где возможные моторные нарушения отмечались у пожилых пациентов при гриппе. При этом, подчеркну, что указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата. Препараты "фавипиравира" отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. С момента регистрации препараты включены в систему обязательной маркировки движения лекарств, позволяющей контролировать движение каждой упаковки. Фармаконадзор в соответствии с законодательством осуществляет Росздравнадзор. Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов, в нашей стране не зафиксировано.

Напомним, противовирусное лекарство с действующим веществом "фавипиравир" было разработано в Японии и предназначалось для лечения тяжелых форм гриппа. Во время эпидемии COVID-19 его в экспериментальном порядке опробовали для лечения больных коронавирусной инфекцией. Патент на препарат истек в конце 2019 года, и три российских компании разработали свои лекарства на основе того же действующего вещества - и зарегистрировали их для лечения коронавирусной инфекции. В конце сентября Минздрав разрешил применять "фавипиравир" для лечения амбулаторных больных. До этого он использовался только в стационаре.