На ММКФ прошла премьера фильма "Уроки фарси", снятого на "Беларусьфильме"

Историю задумал председатель жюри нынешнего фестиваля Тимур Бекмамбетов, который во время премьеры "Уроков фарси" закрывал 42-й ММКФ. В какой-то момент разработка проекта приостановилась, но вскоре права на фильмы были переданы другой компании.

"Уроки фарси" - международный проект киностудий трех стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (OneTwo Films) и Беларуси ("Беларусьфильм").

"Уроки фарси" вышли в широком прокате в Германии, США, Франции, а мировая премьера прошла на последнем Берлинском кинофестивале в программе "Berlinale Special Gala". Главные роли сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт. Айдингер известен российской публике по фильму Алексея Учителя "Матильда", Бискаярт - по фильму Робена Кампийо "120 ударов в минуту", выигравшему гран-при в Каннах. Премия "Сезар".

Снял картину режиссер Вадим Перельман, на счету которого профинансированный Стивеном Спилбергом "Дом из песка и тумана", а также фильм с Умой Турман "Вся жизнь перед глазами". В основу сценария фильма "Уроки фарси", который написал Илья Цофин, лег рассказ немецкого кинематографиста Вольфганга Кольхаазе "Изобретение языка".

В центре сюжета история бельгийца еврейского происхождения Жиля Кремье, который в войну попал в концлагерь. Чтобы выжить, он выдает себя за перса и дает уроки языка местному повару Клаусу Коху, который мечтает о своем ресторане в Иране. Бельгиец не знает персидского, а потому учит Клауса выдуманному языку.

Картина была снята в Беларуси. Практически все натурные съемки картины, за некоторым исключением, прошли на площадке "Беларусьфильма" под Смолевичами, которую ласково называют "Смолевуд".В массовке снимались белорусские артисты.