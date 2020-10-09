Названы дата выхода и цена хоррор-игры The Medium

Польская студия Bloober Team назвала дату релиза своего психологического хоррора The Medium и выпустила по этому поводу на YouTube очередной трейлер.

На видео на этот раз демонстрируется дизайн окружения, вдохновленный работами польского художника Здзислава Бексиньского, а на фоне играет фрагмент саундтрека за авторством Аркадиуша Рейковского - целиком трек прямо сейчас можно бесплатно скачать в Steam.

The Medium выйдет 10 декабря на ПК, а также актуальных и некстген-консолях Microsoft. В Steam уже открыт предзаказ, цена составляет 837 pублей. Оформившие его игроки в качестве бонуса получат саундтрек и артбук.