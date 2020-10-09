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Названы дата выхода и цена хоррор-игры The Medium

Текст:   Богдан Бобров
09.10.2020,  
16:30
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Польская студия Bloober Team назвала дату релиза своего психологического хоррора The Medium и выпустила по этому поводу на YouTube очередной трейлер.

На видео на этот раз демонстрируется дизайн окружения, вдохновленный работами польского художника Здзислава Бексиньского, а на фоне играет фрагмент саундтрека за авторством Аркадиуша Рейковского - целиком трек прямо сейчас можно бесплатно скачать в Steam.

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The Medium выйдет 10 декабря на ПК, а также актуальных и некстген-консолях Microsoft. В Steam уже открыт предзаказ, цена составляет 837 pублей. Оформившие его игроки в качестве бонуса получат саундтрек и артбук.

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