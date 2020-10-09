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09.10.2020 15:27
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В Третьяковке начинается традиционный фестиваль камерной музыки, сенсация Зальцбургского фестиваля споет песни Малера и Р. Штрауса, а лауреат XVI конкурса им. П. Чайковского противопоставит "шуму и ярости" деликатность и чувственность.
Фото: "Т Фестиваль" Фото: "Т Фестиваль"
Фото: "Т Фестиваль"

Кто играет: Светлана Касьян и ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.

Что играет: Й. Гайдн - "Прощальная симфония", Игорь Стравинский - Базельский концерт, Лучано Берио - Народные песни.

Почему идти: Набирающий популярность "Т Фестиваль" переезжает из здания Новой Третьяковки в Лаврушинский переулок, это значит, что шедевры камерной музыки можно будет услышать в окружении картин Врубеля, а перед началом концертов пройтись по историческим залам ГТГ. Откроет новый сезон сопрано Светлана Касьян, которую называют "самым многообещающим голосом мира" и сравнивают по внешним и вокальным данным с Марией Каллас; ансамбль Questa Musica - достойная оправа для такого бриллианта. Следующий концерт состоится 17 октября - мазурки Шопена исполнит выдающийся пианист современности Михаил Плетнев.

Где, когда, сколько: ГТГ в Лаврушинском переулке; 10 октября; 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Елена Стихина, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова (дирижер Александр Соловьев).

Что играет: Г. Малер - Адажиетто из Симфонии №5, Песни на стихи Рюккерта, Р. Штраус - "Четыре последние песни", Сюита из оперы "Кавалер розы",

Почему идти: Сенсация прошлогоднего Зальцбургского фестиваля, солистка Мариинского театра Елена Стихина вновь выступит в Москве. Один из самых светлых у Малера, но не лишенный известной меланхолии цикл на стихи Ф. Рюккерта и полные романтической экспрессии песни Штрауса погрузят публику в грезы, из которых, впрочем, ее выведет сюита из, пожалуй, самой шаловливой оперы прошлого века.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 17 октября; 500 - 4 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Константин Емельянов и Симфонический оркестр "Новая Россия".

Что играет: Л. ван Бетховен - Симфонии №№ 1 и 8, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Не самые популярные Первая и Восьмая симфонии Бетховена соседствуют в программе концерта со Вторым фортепианным концертом, который, по счастью, также не слишком заигран. Присутствие за роялем Константина Емельянова обещает в полном смысле слова романтический вечер. Исполнительская манера этого пианиста противостоит нынешней моде на "шум и ярость". Емельяновские деликатность и чувственность завораживают с первых же тактов; оторваться от этих звуков невозможно.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония -2"; 18 октября 25 ноября; 800 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский, Павел Милюков.

Что играет: С. Франк - Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, Э. Григ - Соната № 3 для скрипки и фортепиано до минор, И. Стравинский - Дивертисмент из музыки балета "Поцелуй феи" для скрипки и фортепиано.

Почему идти: Борис Березовский и Павел Милюков не впервые играют вместе, и каждый раз эта коллаборация вызывает неподдельный интерес у публики. Дуэту равно подвластны сочинения "Протея двадцатого века" Стравинского, апологета "сквозного развития" Франка, и задушевного лирика Грига, чья живость и теплота прекрасно соответствуют манере обоих музыкантов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 15 октября; 2 000 - 7 000 руб.

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