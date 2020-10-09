Объяснена связь витамина D с заболеваемостью COVID-19

Обострение ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которое наблюдается в осеннее время, объясняется, в том числе, недостатком витамина D. Дефицит последнего связан со снижением солнечной активности.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач и телеведущий Сергей Малоземов. Он уточнил, что витамин D способствует укреплению иммунитета, что в результате повышает сопротивляемость организма вирусу. Поэтому Сергей Малоземов посоветовал получать биологически активные вещества из пищи - в первую очередь, из жирной морской рыбы. Необязательно тратиться на лосось, подойдут также сельдь и скумбрия, но не слишком соленые, добавил он.

Отметим, что исследователи из Бирмингемского университета в рамках новой работы пришли к выводу, что достаточный уровень витамина D усиливает защитные функции организма и наоборот.