Песков заявил об "элементах хаоса" в Киргизии

Ситуация в Киргизии сложная, запутанная и хаотичная, оценили в Кремле.

"Ярко выраженные элементы хаоса налицо", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле происходящее в этой республике безвластием и отсутствием управляемости.

Песков отметил "сложность и запутанность, хаотичность ситуации". "Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь "нащупать почву под ногами", - заверил он.

"Мы заинтересованы и желаем нашим коллегам в Киргизии как можно скорее стабилизировать ситуацию", - заключил представитель Кремля.