Популярный старый смартфон Samsung остался без ежемесячных обновлений

Выпущенный осенью 2017 года бизнес-смартфон Samsung Galaxy Note8 лишился ежемесячных обновлений безопасности - теперь на девайс будут приходить лишь ежеквартальные апдейты, пишет SamMobile.

Фото: Сергей Степаненко/РГ

Обновления Android смартфон перестал получать еще весной 2019 года - последней версией стал Android 9.0 Pie. После этого Galaxy Note8 проработал еще полтора года в режиме ежемесячных обновлений, а теперь переходит на ежеквартальные. Это продлится до октября 2021 года.

Заметим, что более новые смартфоны Samsung получают не два, а три глобальных обновления Android.