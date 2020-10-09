Премьер Беларуси заявил о динамичном развитии отношений с Россией

Отношения Беларуси и России динамично развиваются, заявил премьер-министр РБ Роман Головченко на встрече 9 октября с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправсовета в Ереване.

"Очень важно использовать все возможности, чтобы обсудить двусторонние отношения, которые динамично развиваются. Главы государств очень часто и плотно общаются, мы с вами в тесном контакте, это очень хорошо", - констатировал белорусский глава кабинета министров, предложив коллеге на сегодняшней встрече "сверить часы по перспективам ближайшего сотрудничества", информирует БЕЛТА.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что на заседании в Ереване удалось решить целый ряд вопросов, обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В связи с этим он поблагодарил белорусскую сторону как председательствующую за проделанную работу.

Кстати, Беларусь, подтвердил Головченко, предложила провести очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Минске.