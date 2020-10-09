Президент Киргизии Жээнбеков назвал условие своей отставки

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть свою должность, когда в республике будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти. Об этом он заявил, комментируя ситуацию в стране.

Кроме того, Жээнбеков заявил о готовности отправить в отставку премьера и членов правительства, работавших до возникшего в стране политического кризиса. Это, по его словам, позволит легитимизировать новый кабмин, отмечает РИА Новости.

Глава государства заявил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". В настоящий момент политическая ситуация в стране "достигла критической точки". И теперь ее нужно как можно быстрее вернуть в правовое русло, отметил он.

Ранее в пресс-службе президента заверили, что он продолжает находиться в столице. Де-факто местонахождение Жээнбекова оставалось неизвестным по меньшей мере со вторника, из-за чего в местных медиа муссировались слухи об его отъезде за границу или на юг страны.

Как уже писала "РГ", политическое поле Киргизии остается разделенным несколькими условными центрами силы, которые действуют параллельно друг другу. Несмотря на призывы президента Сооронбая Жээнбекова, лидеры протеста вести с ним переговоры пока не торопятся, но и прийти к согласию друг с другом у них не получается.