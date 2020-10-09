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09.10.2020 05:13
Рубрика: В мире

Принц Гарри и Меган Маркл урегулировали иск против папарацци

Фото: AP Photo / Steve Christo, Pool Фото: AP Photo / Steve Christo, Pool
Фото: AP Photo / Steve Christo, Pool

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, живущие в Калифорнии, урегулировали конфликт с фотоагентством, распространявшим тайком сделанные снимки их сына, сообщает телеканал Sky News.

Фото: SIMON DAWSON / POOL / AFP
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"Фотоагентство X17 признало свою вину и согласилось возместить судебные издержки. Ответчики также обязались вернуть Гарри и Меган все сделанные фотографии и уничтожить их копии в архивах и базах данных", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Герцог и герцогиня Сассекские обратились в суд в конце июля с жалобой на папарацци, которые запускали беспилотные аппараты, чтобы получить фотографии супругов и их маленького сына в их частном доме. Однако в суд супруги подали узнав, что снимки их годовалого сына Арчи стали предметом купли-продажи.

В середине августа стало известно, что принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре и переехали в особняк. Это первая недвижимость, которой теперь владеет пара. Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США. Официально выполнять королевские обязанности пара перестала первого апреля этого года.

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