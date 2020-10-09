Двоих пострадавших в Нагорном Карабахе россиян доставили в Москву

Двух граждан России, получивших ранения при обстреле церкви в городе Шуши в Нагорном Карабахе, доставили в Москву. Ранее сообщалось, что пострадавшие вылетели в столицу рейсом специального летного отряда (СЛО) "Россия".

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, которые приводит ТАСС, состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

"Оба в настоящее время едут из аэропорта в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского. Вся необходимая помощь будет оказана", - заверил он.