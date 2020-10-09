Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников МВД

Бывшие заместители начальника Следственного департамента МВД России Александр Краковский и Александр Бирюков останутся под стражей. Такое решение вынес Мосгорсуд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов на продление ареста их подзащитных до 1 декабря.

В постановлении говорится, что решение Басманного районного суда в основном останется без изменений, а жалобы - без удовлетворения. В то же время Мосгорсуд потребовал уточнить персональные данные Александра Краковского.

Напомним, что уголовное дело в отношении двух заместителей начальника Следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам Александра Брянцева возбудили по материалам Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Дело возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Это случилось 1 апреля, а уже на следующий день фигурантов дела задержали сотрудники ФСБ.

После допросов Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ. Она предусматривает ответственность за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия. 3 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал фигурантов этого уголовного дела.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение заместителя министра МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе из следственного изолятора под домашний арест владельца некой компании Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей.