На загоревшихся артскладах под Рязанью почти прекратились взрывы

В Рязанской области в зоне ЧС из-за пожара на артиллерийских складах заметно снизилась интенсивность взрывов. Минувшей ночью было всего два взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Накануне замминистра МО Дмитрий Булгаков сообщил о локализации пожара на технической территории арсенала. По его словам, сегодня проливка территории - как непосредственно арсенала, так и всего периметра - будет продолжена.

В настоящее время МЧС работает, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты, добавили в пресс-службе ведомства. Сейчас основные силы сосредоточены на четырех участках - в районе населенных пунктов Дектярка, Журавинка, Шелемишевские хутора и Желтухино.

В настоящее время ликвидируют последствия ЧС около 1,5 тысячи человек и 400 единиц техники.