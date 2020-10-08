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08.10.2020 18:50
Рубрика: Происшествия

Под Рязанью локализован пожар в воинской части

Текст: Элина Труханова (Рязань)

Пожар на территории воинской части в Рязанской области локализован.

"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - цитирует ТАСС замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

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По его словам, главной задачей при ликвидации ЧС было обеспечение максимальной проливки технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. Эта задача выполнялась с помощью авиации, в том числе самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 и Ми-26, оборудованных выливными авиационными устройствам.

Дмитрий Булгаков добавил, что завтра проливка территории будет продолжена. Необходимо будет также пролить весь арсенал и его периметр.

Пожар на складе хранения боеприпасов в районе деревни Желтухино в Рязанской области начался 7 октября около 13:20. Порывом ветра огонь с загоревшейся неподалеку травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. В результате начавшихся на полигоне взрывов пострадали 16 человек, в близлежащих населенных пунктах полностью  сгорели девять домов, еще больше десятка строений оказались повреждены. Жители 14 населенных пунктов были эвакуированы.

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