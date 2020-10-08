Более 20 домов сгорело от взрывов рязанских складов

Взрывами боеприпасов на военных складах в Рязанской области уничтожено 21 строение в близлежащих населенных пунктах. Один поселок удалось спасти от огня.

- В расположенных рядом с базой Минобороны населенных пунктах Дегтярка и Шелемишевские Хутора сгорело 21 строение. Пожарным удалось не допустить распространение огня на поселок Желтухинский, состоящий из 66 домов, в которых живут более 430 человек, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар на комплексной базе хранения боеприпасов в Скопинском районе начался в середине дня в среду. Его причиной, по предварительным данным, стало сжигание сухой травы. До вечера боеприпасы детонировали с частотой раз в несколько секунд, затем интенсивность взрывов снизилась.

В Рязанской области введен режим ЧС, из близлежащих населенных пунктов эвакуировано более 2300 человек. Шесть человек обратились за медицинской помощью, двое госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.