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08.10.2020 08:10
Рубрика: Происшествия

Более 20 домов сгорело от взрывов рязанских складов

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Взрывами боеприпасов на военных складах в Рязанской области уничтожено 21 строение в близлежащих населенных пунктах. Один поселок удалось спасти от огня.

Фото: rzn.info
Власти рассказали подробности эвакуации жителей из-за взрывов под Рязанью

- В расположенных рядом с базой Минобороны населенных пунктах Дегтярка и Шелемишевские Хутора сгорело 21 строение. Пожарным удалось не допустить распространение огня на поселок Желтухинский, состоящий из 66 домов, в которых живут более 430 человек, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар на комплексной базе хранения боеприпасов в Скопинском районе начался в середине дня в среду. Его причиной, по предварительным данным, стало сжигание сухой травы. До вечера боеприпасы детонировали с частотой раз в несколько секунд, затем интенсивность взрывов снизилась.

В Рязанской области введен режим ЧС, из близлежащих населенных пунктов эвакуировано более 2300 человек. Шесть человек обратились за медицинской помощью, двое госпитализированы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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