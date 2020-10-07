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07.10.2020 21:23
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту подрывов боеприпасов под Рязанью

Текст: Иван Петров
Следователи возбудили и будут расследовать уголовное дело по факту взрывов боеприпасов, хранившихся на воинском складе в населенном пункте Желтухино в Рязанской области. Стоит отметить, что подрывы продолжают происходить до сих пор (на момент опубликования этого материала), единственное, уменьшилась их частота - если в самом начале взрывы слышались каждые 10 секунд, то, согласно последнему докладу военных, в настоящее время подрывы происходят каждые 10 минут.

Дело по статье 349 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" расследует военно-следственный отдел Следственного комитета РФ по рязанскому гарнизону. Фигурантам этого дела грозит до 2 лет дисбата. Но это только, если никто не погибнет (пока о жертвах не сообщалось). Если же погибнет хотя бы один человек, обвиняемый уже сможет отправиться в колонию на срок до 5 лет, если погибнут два или более человека - до 10 лет лишения свободы.

Фото: rzn.info
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"Создана следственная группа. На место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу. Выполняются первоначальные следственные действия", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Чуть ранее военные сообщили, что на место происшествия уже прибыл заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Оперативная группа Минобороны под его руководством уже приступила к планированию операции по ликвидации чрезвычайной ситуации. Для этого будет задействована группировка Минобороны, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов. Она насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, также робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", беспилотники "Орлан-10", инженерные машины разграждения ИМР-2, пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили и другая специальная техника.

Сотрудники МЧС России также задействованы для ликвидации ЧС. На место происшествия прилетел и глава МЧС России Евгений Зиничев.

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