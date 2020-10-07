Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Рязань

Перед вылетом в Скопинский район Рязанской области министр распорядился вдвое увеличить группировку спасателей, работающих в зоне, где произошло ЧП.

В готовность приведен вертолет Ми-8, 4 единицы техники Центра по проведению работ особого риска "Лидер", в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО с робототехническим комплексом тяжелого класса.

Сейчас, по данным МЧС, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1600 человек.