Прокуратура начала проверку взрывов под Рязанью

Военная прокуратура Западного военного округа организовала проверку в связи со взрывами на территории комплексной базы хранения боеприпасов в Рязанской области.

Принимаются меры по ликвидации возгорания, эвакуации людей и выяснению обстоятельств, способствовавших возникновению ЧП, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит проверить исполнение законодательства об охране здоровья и жизни военнослужащих, соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, пожар на военной базе в Скопинском районе возник из-за пала травы. Боеприпасы детонируют уже несколько часов, из-за разлета осколков эвакуированы населенные пункты в радиусе пяти километров. В больницу доставили первых пострадавших.