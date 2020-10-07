Двух человек госпитализировали после взрывов на полигоне под Рязанью

В Скопинскую районную больницу начали привозить пострадавших от взрывов в воинской части. Об этом "РГ" сказали в приемном покое Скопинской ЦРБ.

- Пострадавшие поступают, не один и не два, - сказала собеседница "РГ". - Двоих госпитализировали.

По словам девушки, в приемном покое много людей, в том числе и те, кого привезли после взрывов боеприпасов. Подробностей пока нет.

В Рязанской области из-за взрывов на территории хранилища артиллерийских боеприпасов, как сообщили "РГ" в региональном главке МЧС, из 14 населенных пунктов вывезено более 1600 человек.

В настоящее время вместе с военными с пожаром борются 100 специалистов МЧС и 26 единиц техники. Приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР "Лидер", в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины и робототехнический комплекс ВНИИПО. На место ЧП в Скопинский район выехал глава МЧС России Евгений Зиничев.