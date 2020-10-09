Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров

Льготный проезд на московском транспорте в период обязательной "удаленки" не будет доступен даже тем пенсионерам, которые остаются на рабочих местах. С таким разъяснением выступил городской штаб по борьбе с COVID-19.

Как уже писала "РГ", с сегодняшнего дня заблокирован льготный проезд по соцкартам для столичных пенсионеров. Это связано с тем, что работодатели обязаны перевести в домашний режим весь персонал 65+. Исключение сделано лишь для тех сотрудников, чье присутствие на работе критически важно.

В этом случае, отмечают в штабе, пенсионер должен будет сам оплатить проезд. Либо эти затраты компенсирует работодатель.