В Москве пенсионерам и школьникам напомнили о заблокированных соцкартах

По данным столичного департамента транспорта, утром в пятницу в метро пытались пройти по социальным картам 7,3 тысячи пассажиров старше 65 лет. Информация об этом размещена в Telegram.

Отмечается, что всего в столичную подземку хотели попасть 19 тысяч человек. Среди них - пожилые граждане, имеющие хронические заболевания, а также школьники. Напомним, что по указу мэра Москвы льготный проезд для школьников и пожилых людей по социальным картам с 9 октября временно приостановлен. Это нужно для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.