Стендап-клуб будет оштрафован за нарушение масочного режима

Инспекторы объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1 на Новом Арбате. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

В ходе рейда в Stand Up Club #1 на улице Новом Арбате, 21, были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования. "Вход в клуб был ограничен, при входе собралась толпа, и требования о соблюдении социальной дистанции нарушались. В самом клубе сотрудники используют маски и перчатки, установлены санитайзеры, социальная разметка также присутствует. Посетители тоже в масках, но, к сожалению, не использовали перчатки",- рассказал Руслан Блинов. По его словам, теперь клубу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 12 мая в столице введен масочный режим. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считаться нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

С 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями вновь необходимо соблюдать домашний режим как самым уязвимым категориям населения. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на "удаленку".