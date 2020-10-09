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09.10.2020 10:42
Рубрика: Экономика

Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке

Текст: Сергей Бабкин
Данные работников московских компаний собираются для оценки ситуации в общественном транспорте. Об этом ТАСС заявил замглавы городского департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Собеседник агентства обратил внимание, что все данные анкеты не персонифицированы. И, соответственно, не предназначены для отслеживания маршрутов отдельно взятых людей. Однако в общем эти данные могут дать четкую картину: соблюдают ли работодатели обязательную удаленку, какой эффект это дает.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Напомним, что с 5 октября большинство московских организаций обязаны перевести в удаленный режим не менее 30 процентов сотрудников. Отчеты компаний должны быть размещены в личных кабинетах городского портала госуслуг. В числе прочих данных с работодателей собрали номера телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих удаленно.

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