Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке

Собеседник агентства обратил внимание, что все данные анкеты не персонифицированы. И, соответственно, не предназначены для отслеживания маршрутов отдельно взятых людей. Однако в общем эти данные могут дать четкую картину: соблюдают ли работодатели обязательную удаленку, какой эффект это дает.

Напомним, что с 5 октября большинство московских организаций обязаны перевести в удаленный режим не менее 30 процентов сотрудников. Отчеты компаний должны быть размещены в личных кабинетах городского портала госуслуг. В числе прочих данных с работодателей собрали номера телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих удаленно.