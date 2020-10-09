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09.10.2020 19:19
Рубрика: Экономика

МАК назвал причину ЧП при посадке SSJ100

Текст: Наталия Ячменникова
Названа причина авиационного происшествия в 2018 году при посадке SSJ100 в Якутске: это передача экипажу не соответствующей действительности информации о состоянии обледеневшей взлётно-посадочной полосы. Комиссия МАК не выявила конструктивных недостатков у самолёта, препятствующих его эксплуатации.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиапроисшествия, которое произошло в ночь с 9 на 10 октября 2018 года при посадке SSJ100 (модель - RRJ-95B) авиакомпании "Якутия" в аэропорту города Якутск. Напомним: на борту находились 2 члена летного экипажа, 3 члена кабинного экипажа и 87 пассажиров. Самолет получил сильные повреждения, а четверо пассажиров - незначительные травмы.

Фото: iStock
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Из материалов отчёта следует, что перед посадкой службы аэродрома передали экипажу неверную информацию о состоянии обледеневшей ВПП. Согласно сообщению служб, коэффициент сцепления на полосе составил 0,45, в то время как реальный коэффициент - 0,26 - не соответствовал разрешенным условиям посадки SSJ100. В результате самолёт выкатился за пределы обледеневшей полосы, столкнулся на скорости примерно 39 километров в час с бетонным препятствием и перескочил через него. Высота препятствия составляла 40 сантиметров, в то время как допустимый, с точки зрения безопасности, перепад высот между плитами ВПП составляет всего 2,5 сантиметра.

Комиссия МАК не выявила отклонений в работе систем торможения самолёта SSJ100, которые могли привести к выкатыванию самолёта с ВПП.

Корпорация "Иркут" предоставила комиссии МАК все необходимые материалы о разработке, сертификационных испытаниях и эксплуатации самолёта RRJ-95. В соответствии с нормативными требованиями, в процессе сертификации самолёта были установлены необходимые эксплуатационные ограничения, в пределах которых осуществляется его безопасная эксплуатация. Эти параметры указаны в Летном руководстве, одобренном российскими и европейскими авиационными властями, и являются неотъемлемой частью Сертификата типа.

Комиссия изучила применяемые методы сертификации для демонстрации обеспечения безопасности при аварийной посадке. Режимы, которые с высокой вероятностью приводят к разрушениям конструкций, анализируются с помощью математического моделирования. Данные методы одобрены авиационными властями. Результаты моделирования были детально разобраны Комиссией. В том числе, рассмотрены варианты грубых приземлений самолёта с различными воздействиями разрушающих нагрузок на конструкцию шасси. Сценарии данных режимов определялись во взаимодействии с сертификационными органами.

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После изучения всех материалов комиссия МАК не выявила недостатков в методах и объеме выполненных сертификационных работ.

Разработчик продолжает совместную работу с авиакомпаниями, направленную на безопасную и регулярную эксплуатацию самолётов SSJ100, сообщает ОАК.

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