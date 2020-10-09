В Саратове умерли двое эвакуированных из дома престарелых

В Саратове двое бывших постояльцев частного дома престарелых, деятельность которого была приостановлена по решению суда, скончались в больнице.

Как сообщили в областном министерстве труда и социального развития ранее пенсионеры перенесли инсульт.

- Они находились в тяжелом состоянии, и в силу преклонного возраста, острого течения заболевания и отсутствия должного ухода в частном пансионате умерли, - рассказали в ведомстве.

Как уже сообщала "РГ", Волжский суд Саратова в конце сентября в связи с выявленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями приостановил деятельность частного пансионата "Мирра". В это время там проживало 32 пенсионера, при этом у 15 человек была обнаружена чесотка.

Семерых пенсионеров госпитализировали, десятерых направили в областной социально-оздоровительный центр, остальных забрали родственники.

Областное подразделение СК проводит проверку по факту оказания услуг, создавших угрозу безопасности жизни и здоровья граждан.