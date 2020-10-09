Мишустин утвердил список регионов для нового формата госуслуг в соцсфере

В него вошли 16 субъектов Федерации. Это Алтайский, Красноярский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Согласно принятому летом закону о социальном заказе новые формы - сертификаты и конкурсы - можно применять в социальном обслуживании, кроме стационаров, санаторно-курортном лечении за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи, при оказании паллиативной медицинской помощи, создании условий для развития туриндустрии, спортивной подготовке и содействии занятости населения.

Эта мера позволит привлечь к предоставлению социальных услуг некоммерческие организации, повысить качество и доступность таких услуг для населения.