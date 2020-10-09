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09.10.2020 10:53
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил список регионов для нового формата госуслуг в соцсфере

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список пилотных регионов, где власти смогут использовать новые форматы оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: photoxpress
Какие госуслуги будут доступны онлайн

В него вошли 16 субъектов Федерации. Это Алтайский, Красноярский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

Согласно принятому летом закону о социальном заказе новые формы - сертификаты и конкурсы - можно применять в социальном обслуживании, кроме стационаров, санаторно-курортном лечении за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи, при оказании паллиативной медицинской помощи, создании условий для развития туриндустрии, спортивной подготовке и содействии занятости населения.

Эта мера позволит привлечь к предоставлению социальных услуг некоммерческие организации, повысить качество и доступность таких услуг для населения.

В регионах Власть Работа власти Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СФО Алтайский край СФО Красноярский край СКФО Ставропольский край ЦФО Белгородская область ЦФО Воронежская область Государственные интернет-услуги

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