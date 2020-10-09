СК раскрыл подробности захвата семьи с пятью детьми под Красноярском

В Cледственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли подробности задержания мужчины, который взял в заложники многодетную семью в поселке Тасеево.

По информации СК, полиция разыскивала 25-летнего ранее судимого жителя села за насилие по отношению к местному участковому, которому подозреваемый топором нанес рану на ноге и повредил служебный автомобиль. Полицейские пришли в дом к женщине, с которой разыскиваемый раньше жил в гражданском браке. Мужчина оказался там, но вместо того, чтобы сдаться, взял в заложники семью с пятью детьми. Старшему из них исполнилось пять лет, младшему - пять месяцев.

- Злоумышленник забаррикадировался в доме, и, поставив трехлетнего ребенка на стол около окна, приставил к нему нож. Требовал снять оцепление с периметра дома, в противном случае угрожал детям насилием, - рассказали в региональном СК.

Полиции все же удалось отвлечь, а потом задержать мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д" части 2 статьи 206 УК РФ "Захват заложников с применением оружия". Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Отмечается, что 29-летняя женщина и дети не пострадали, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.