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09.10.2020 14:53

Транснефть - Западная Сибирь провела учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода

Работники Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь") провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск (МН ТОН-2) через реку Иртыш в Омской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель - отработка действий персонала структурных подразделений Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) по локализации и ликвидации нештатной ситуации, связанной с выходом нефти на водную поверхность.

Согласно сценарию УТЗ диспетчер Омского РНУ зафиксировал условное аварийное снижение давления на подводном переходе МН ТОН-2 через реку Иртыш. В режиме телеуправления транспортировка нефти была "остановлена". Прибывшие на место патрульные группы линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) подтвердили "выход" нефти на водную поверхность, ограничили доступ к месту условной нештатной ситуации и обозначили опасную зону.

На реке были развернуты три рубежа боновых заграждений. В общей сложности в ходе УТЗ использовано почти 4 тыс. погонных метров заградительных бонов. Лаборанты химического анализа проводили непрерывный мониторинг состояния окружающей среды с взятием проб атмосферного воздуха, почвы, воды из реки. Основные работы по локализации и сбору условного нефтяного пятна выполнялись бригадами ЛАЭС Омской ЛПДС, ЛПДС "Омск", Татарской ЛПДС и ЛПДС "Москаленки", Центральной ремонтной службы.

В учении были задействованы 53 работника, использовалось 35 единиц специализированного автотранспорта и плавсредств. Все работы проведены в регламентные сроки. Наблюдательная комиссия выдала положительное заключение по итогам УТЗ, отметив высокую степень готовности оперативного персонала Омского РНУ к действиям в возможных нештатных ситуациях.

Проведение УТЗ - одно из основных направлений работы по обеспечению промышленной и экологической безопасности на производственных объектах. Согласно нормативным требованиям учебно-тренировочные занятия на подводных переходах магистральных нефтепроводов проводятся в обязательном порядке в летний и зимний периоды. Также в октябре текущего года работники АО "Транснефть - Западная Сибирь" успешно провели УТЗ на подводном переходе МН Усть-Балык - Омск через реку Ишим.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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