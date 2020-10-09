В Сибири придумали, как защитить планету от падения частей ракет

Новосибирские и омские ученые работают над созданием сгораемой в атмосфере оболочки носового обтекателя ракеты. Это позволит защитить экологию планеты.

Во время запуска части ракеты отделяются и падают на землю. Предсказать заранее время и географические координаты района падения совершенно невозможно. По словам ученых, это вредит экологии и представляет опасность для людей.

- Важной задачей на сегодняшний день остается утилизация остатков ракеты, - рассказал журналу Leaders Today главный научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН Владимир Зарко. - Вместе с Омским государственным университетом мы работаем над частичным снижением загрязнения Земли путем создания сгораемой оболочки носового обтекателя ракеты.

Сибирские физики предлагают добавить в материал оболочки обтекателя специальное твердое топливо, которое позволит отработанным оболочкам сгорать в атмосфере, не достигая поверхности земли.

Лаборатория института также занимается изучением процессов горения твердого ракетного топлива. Топливо современных ракет содержит алюминий, магний и другие металлы.

- Сейчас мы присматриваемся к бору или его сочетаниям с другими элементами, пытаемся повысить энергетику твердотопливных ракет, - говорит Владимир Зарко.