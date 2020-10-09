Ставропольский край снова накрыла пылевая буря

На востоке Ставропольского края разыгралась пылевая буря. Движение на дорогах затруднено, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Буря накрыла сразу четыре муниципалитета Ставрополья - Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский и Степновский районы. Там поднялся сильный ветер, который и несет с собой частички пыли и песка. Сообщается, что видимость местами не превышает 25 метров.

- Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения быть бдительными, в ветреных зонах максимально снижать скорость, быть аккуратными при выполнении маневров опережения и обгона, обращать внимание на пешеходов. Поездки в восточные районе по возможности лучше отложить, - заявили в Госавтоинспекции.

Напомним, что на Ставрополье 30 сентября уже прошла одна пылевая буря. Ее также наблюдали на востоке края, однако небо окрасилось в желтые оттенки практически по всей территории региона. Тогда удалось обойтись без ограничения на дорогах, однако сильные потоки ветра грозили снести большегрузы с дорог.