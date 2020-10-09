Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти

Причиной смерти пятимесячного ребенка, который накануне скончался в частном доме в Гатчине, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность. Об этом сообщил "РГ" источник, знакомый с материалами дела.

Умершего ребенка родила суррогатная мать. Биологические родители младенца находятся в Китае и из-за закрытых границ не могли приехать к ребенку.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам детей в Петербурге Анны Митятниной, суррогатная мать заключала договор с агентством "Наследие". Но это агентство не выходило на связь ни с детским омбудсменом, ни с профильной ассоциацией.

Сейчас Следственный комитет по Ленинградской области выясняют все обстоятельства смерти ребенка в рамках доследственной проверки.