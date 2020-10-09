В Гатчине умер рожденный суррогатной матерью ребенок

В одной из квартир Гатчины сотрудники правоохранительных органов нашли тело младенца, которого родила суррогатная мать.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, начата проверка всех обстоятельств случившегося.

К слову, следователи проводят проверку по каждой детской смерти, независимо от того, естественным образом появился на свет ребенок или при использовании репродуктивных технологий.

За ходом проверки пристально следят в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Детский омбудсмен по Северной столице Анна Митянина некоторое время назад вывела в публичную плоскость тему суррогатного материнства. Как выяснилось, только сейчас в Петербурге находится порядка 150 детей, рожденных суррогатными матерями для граждан Китая. Из-за закрытых границ биологические родители не могут обычным образом забрать детей. У некоторых получается въехать в страну по однократной медицинской визе.

Как стало известно "РГ", биологические родители умершего ребенка - это также граждане Китая.