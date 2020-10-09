Театр балета Бориса Эйфмана выпустит две премьеры

Новости

Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19 19:08
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом 19:07
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 18:53
Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной 18:39
Двое пострадавших при обстреле в Карабахе россиян вылетели в Москву 18:33
Под Рязанью полностью потушен пожар на складе боеприпасов 18:05
Все старты на Гран-при Айфеля в "Формуле-1" в пятницу отменили 18:02
Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама 17:52
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube 17:43
Зеленскому запретили выступать на русском языке 17:41
Под Тверью пропала 10-летняя девочка 17:28
Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру 17:23
Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись" 17:06
В Вологодской области мужчина пришел в полицию с крокодилом 17:04
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 17:03
Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения 16:41
В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП 16:35
Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС 16:22
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам 16:06
Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 17:38
Рубрика: Культура

Театр балета Бориса Эйфмана выпустит две премьеры

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана объявил о первом после длительного вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, выступлении. 9 ноября на сцене Александринского театра представят спектакль "Эффект Пигмалиона", премьеру 2019 года.
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана

"Эффект Пигмалиона" - балетная интерпретация архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Преуспевающий исполнитель бальных танцев решает "изваять" из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, признанного "короля вальса". "Балет "Эффект Пигмалиона" - хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни", - отмечает Борис Эйфман.

Фото: Валерий Неукрытый / театр "У Моста"
В Перми объявили итоги международного театрального фестиваля МакДонаха

Постановку восторженно приняли зрители нескольких городов США, в Берлине, Риге, Москве. "Эффект Пигмалиона" был выдвинут на премию "Золотая маска" в четырех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера / хореографа" (Борис Эйфман), "Лучшая женская роль в балете - современном танце" (ведущая солистка театра Любовь Андреева, за роль Галы), "Лучшая мужская роль в балете - современном танце" (ведущий солист Олег Габышев, за роль Лиона).

В январе в Санкт-Петербурге прошли съемки экранной версии спектакля. Борис Эйфман стал режиссером-постановщиком фильма. В качестве оператора-постановщика выступил известный кинематографист Федор Ордовский.

Как сообщает пресс-служба театра, в июле артисты приступили к репетициям балета "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (рабочее название постановки). Премьера спектакля, посвященного великому французскому комедиографу, намечена на 2 февраля 2021 года. Параллельно театр работает над новой версией легендарного балета Бориса Эйфмана "Чайка". Ее выпуск будет приурочен к 75-летию хореографа в июле следующего года.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри