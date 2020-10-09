Театр балета Бориса Эйфмана выпустит две премьеры

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана объявил о первом после длительного вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, выступлении. 9 ноября на сцене Александринского театра представят спектакль "Эффект Пигмалиона", премьеру 2019 года.

"Эффект Пигмалиона" - балетная интерпретация архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Преуспевающий исполнитель бальных танцев решает "изваять" из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, признанного "короля вальса". "Балет "Эффект Пигмалиона" - хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни", - отмечает Борис Эйфман.

Постановку восторженно приняли зрители нескольких городов США, в Берлине, Риге, Москве. "Эффект Пигмалиона" был выдвинут на премию "Золотая маска" в четырех номинациях: "Лучший спектакль в балете", "Лучшая работа балетмейстера / хореографа" (Борис Эйфман), "Лучшая женская роль в балете - современном танце" (ведущая солистка театра Любовь Андреева, за роль Галы), "Лучшая мужская роль в балете - современном танце" (ведущий солист Олег Габышев, за роль Лиона).

В январе в Санкт-Петербурге прошли съемки экранной версии спектакля. Борис Эйфман стал режиссером-постановщиком фильма. В качестве оператора-постановщика выступил известный кинематографист Федор Ордовский.

Как сообщает пресс-служба театра, в июле артисты приступили к репетициям балета "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" (рабочее название постановки). Премьера спектакля, посвященного великому французскому комедиографу, намечена на 2 февраля 2021 года. Параллельно театр работает над новой версией легендарного балета Бориса Эйфмана "Чайка". Ее выпуск будет приурочен к 75-летию хореографа в июле следующего года.