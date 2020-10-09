В Анапе задержали водителя школьного автобуса, обругавшего детей

Новости

Под Тверью пропала 10-летняя девочка 17:28
Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру 17:23
Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись" 17:06
В Вологодской области мужчина пришел в полицию с крокодилом 17:04
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 17:03
Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения 16:41
В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП 16:35
Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС 16:22
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам 16:06
Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
Премьер Беларуси заявил о динамичном развитии отношений с Россией 15:14
Военная авиация сбросила на места пожаров в Рязанской области 1440 тонн воды 15:08
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 15:08
Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти 15:07
В Кремле поздравили программу ООН с Нобелевской премией 14:55
В Петербурге контейнерные площадки будут закрывать от посторонних 14:55
Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе 14:52
В Мадриде объявлен режим ЧП из-за коронавируса 14:47
Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 17:32
Рубрика: Происшествия

В Анапе задержали водителя школьного автобуса, обругавшего детей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В городе-курорте Анапа полиция привлекла к административной ответственности водителя школьного автобуса, накричавшего на детей. В соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство" ему грозит арест до 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Анапа.

В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину

Как писала "РГ" в пятницу утром, в Сеть попало видео инцидента в школьном автобусе, перевозившем учеников из пригородного села Цибанобалка. На кадрах видно, как мужчина замахивается на ребят, сидящих на заднем сиденье, требуя покинуть салон, а затем возвращается на рабочее место. Все свои действия он сопровождает нецензурной бранью.

- В данной публикации водитель школьного автобуса оскорблял детей, словесно угрожал им, замахивался и прогонял с посадочных мест. Дети успели снять случившееся на видео и показать его своим родителям. А те, в свою очередь, немедленно обратились в правоохранительные органы. Сейчас по этого факту проводится проверка, - сообщили в ОМВД по городу Анапа.

Управление образования Анапы также начало проверку скандального инцидента. Как пояснили в ведомстве, мужчина не смог совладать с захлестнувшими его эмоциями. По его словам, данная группа подростков всячески издевалась над ним в течение продолжительного времени. А сегодня они пытались поджечь кресла автобуса, что и стало последней каплей. Отмечается, что водитель много лет работает на этом направлении и ранее жалоб никогда на него не поступало.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах