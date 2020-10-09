В Анапе задержали водителя школьного автобуса, обругавшего детей

В городе-курорте Анапа полиция привлекла к административной ответственности водителя школьного автобуса, накричавшего на детей. В соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство" ему грозит арест до 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Анапа.

Как писала "РГ" в пятницу утром, в Сеть попало видео инцидента в школьном автобусе, перевозившем учеников из пригородного села Цибанобалка. На кадрах видно, как мужчина замахивается на ребят, сидящих на заднем сиденье, требуя покинуть салон, а затем возвращается на рабочее место. Все свои действия он сопровождает нецензурной бранью.

- В данной публикации водитель школьного автобуса оскорблял детей, словесно угрожал им, замахивался и прогонял с посадочных мест. Дети успели снять случившееся на видео и показать его своим родителям. А те, в свою очередь, немедленно обратились в правоохранительные органы. Сейчас по этого факту проводится проверка, - сообщили в ОМВД по городу Анапа.

Управление образования Анапы также начало проверку скандального инцидента. Как пояснили в ведомстве, мужчина не смог совладать с захлестнувшими его эмоциями. По его словам, данная группа подростков всячески издевалась над ним в течение продолжительного времени. А сегодня они пытались поджечь кресла автобуса, что и стало последней каплей. Отмечается, что водитель много лет работает на этом направлении и ранее жалоб никогда на него не поступало.