В Крыму туристу предъявили обвинение в убийстве по неосторожности

Следствие предъявило обвинение по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, 18-летнему жителю Чеченской Республики, который нанес 36-летнему симферопольцу смертельный удар. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

Сам нападавший явился в правоохранительные органы с повинной. Суд поместил его под домашний арест.

Также правоохранители дадут оценку действиям сотрудников клиники, в которую травмированный симферополец обращался за помощью за считанные часы до смерти.

Как сообщалось, в ночь на 20 сентября в Симферополе около одного из кафе на улице Карла Маркса отдыхавший в Крыму гость из Чечни нанес кулаком удар в голову жителю крымской столицы, после чего тот упал, ударившись затылком о бетон. На следующий день симферополец, у которого медики диагностировали черепно-мозговую травму, умер у себя дома.