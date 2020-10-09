В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину

В Феодосии полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, устроившего гонки на дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел в пятницу на одной из улиц приморского города. Сотрудники ДПС подали сигнал остановки водителю ВАЗ-2102, однако тот проигнорировал требование наряда полиции, и, прибавив скорость, двинулся в сторону центра горда. Уходя от погони, вылетел на "встречку", затем столкнулся с одной из машин, и, не останавливаясь, продолжил бегство.

Сотрудники ДПС передали по рации данные о нарушителе и за городом движение на его пути перекрыли автомобилем. Однако увидев, что дорога заблокирована, лихач резко развернул машину и устремился вперед.

Погоня продолжилась на трассе за городом. Водитель продолжал игнорировать требования сотрудников ДПС остановиться и тогда полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительной пальбы в воздух три выстрела по колесам остановили беглеца. Задержанный - житель Кировского района, мужчина 27 лет. За рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении лихача составлено семь протоколов по статьям об административном правонарушении. Теперь ему грозит наказание за вождение автомобиля в пьяном виде и неподчинение законным требованиям полицейских.

Сотрудникам ДПС в Крыму нередко приходится применять экстренные меры, чтобы остановить нетрезвых лихачей. В марте нынешнего года аналогичный случай произошел в центре Симферополя. Тогда 30-летний нетрезвый водитель спровоцировал погоню в центре города с участием трех машин ДПС. Остановить его удалось лишь на дороге к Ангарскому перевалу выстрелами по колесам Audi 100. А в декабре минувшего года в поселке Октябрьское Красногвардейского района пьяный водитель прокатил на капоте капитана полиции.