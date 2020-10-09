В Севастополе объявили обязательную самоизоляцию для пожилых

Жители Севастополя старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции дома с понедельника, 12 октября. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- С учетом роста числа заболевших и умерших от COVID-19, среди которых преобладают люди преклонного возраста, обязать граждан в возрасте старше 65 лет, людей с высоким риском тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией, с хроническими сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями соблюдать обязательный режим самоизоляции по месту проживания, - сообщил Развожаев сегодня на заседании городского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Для пожилых людей также ограничат посещение мест с массовым пребыванием людей, поездки в общественном транспорте.

Развожаев рассказал, что с понедельника возобновит работу волонтерский штаб, который будет помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. Они также смогут оформить листок нетрудоспособности на время самоизоляции.

Работодателям Севастополя рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

С 12 октября также вводится запрет на проведение спортивных, публичных и других массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. А показ фильмов, проведение концертов, спектаклей будет проходить при условии заполнения зала не более чем на 50 процентов и рассадки в шахматном порядке.

Развожаев напомнил, что жители Севастополя обязаны использовать маски при посещении магазинов и иных объектов с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и такси. Юрлиц и индивидуальных предпринимателей также обязали не пускать на территорию своих объектов людей, не соблюдающих масочных режим, отказывать в продаже товаров и предоставлении транспортных услуг.