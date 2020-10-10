Указ губернатора города Севастополя от 9 октября 2020 года № 80-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"- с 09.10.2020 проведение на территории города Севастополя публичных и иных массовых мероприятий, в том числе фестивалей, форумов с количеством участников более 50 человек одновременно. Данная норма не распространяется на проведение культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей), а также официальных спортивных мероприятий.

Допускается проведение с 12.10.2020 культурно-досуговых (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей), проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), официальных спортивных мероприятий с присутствием посетителей в количестве не более 50% от общей вместимости помещения, при условии соблюдения социального дистанцирования (рассадка получателей услуг на расстоянии не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи или прибывших вместе) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности.".

1.2. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, принимать меры предосторожности (использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и рук).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи:

обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий физической культурой и спортом;

следования в судебные, правоохранительные органы и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова;

следования на личном транспорте или такси в загородные дома и дачные дома (собственные), которые находятся в границах административно-территориальных единиц города Севастополя.

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

В целях оформления листков нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402, определить для лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в возрасте 65 лет и старше периоды самоизоляции с 9 октября 2020 г. по 22 октября 2020 г., с 23 октября 2020 г. по 26 октября 2020 г.".

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Органам государственной власти города Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее одного метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- организовывать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- по возможности перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы;

- перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) старше 65 лет, а также граждан, имеющих высокий риск тяжелого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, хронические сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет, на дистанционный режим работы;

- ограничить командировки по территории Российской Федерации, а также за ее пределы, за исключением командировок, носящих неотложный характер;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий.".

1.4. Изложить пункт 13 в следующей редакции:

"13. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах) и перевозку железнодорожным, автомобильным, электрическим и морским транспортом:

- организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе на объектах благоустройства, остановочных павильонах, в подъездах и лифтах многоквартирных домов);

- не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг и не осуществлять продажу товаров (выполнение работ или оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







