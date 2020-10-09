Новости

СК начал проверку после посадки на Урале самолета с отказавшим датчиком 11:02
Приморец остановил пассажирский автобус с умершим водителем 10:53
Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров 10:50
Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" 10:30
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 10:28
Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры 10:15
Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем 10:15
В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы 10:14
Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой 09:58
Атомные подлодки в России будут строить по новой технологии 09:57
Роспотребнадзор предложил пройти тест на знания о коронавирусе 09:51
Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:49
На Урале доказали эффективность гелий-кислорода для лечения COVID-19 09:38
"Единая Россия" подготовила варианты индексации для работающих пенсионеров 09:37
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Прохладный" 09:19
В Москве 22 тысячи пенсионеров попытались пройти в метро 09:16
Кто представит Россию и Беларусь на детском конкурсе "Евровидение-2020" 09:15
На ММКФ прошла премьера фильма "Уроки фарси", снятого на "Беларусьфильме" 09:06
Президент МОК может посетить Японию в ноябре 08:53
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца 08:49
В Москве пользователи заблокированных соцкарт пытались попасть в метро 08:42
Перенесшие COVID-19 сообщили о странных симптомах заболевания 08:25
Эксперт дала прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России 08:10
В Москве пенсионерам и школьникам напомнили о заблокированных соцкартах 07:55
Врач перечислил вредные в период пандемии продукты 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 09:38
Рубрика: Общество

На Урале доказали эффективность гелий-кислорода для лечения COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые доказали эффективность гелий-кислорода для лечения коронавирусной инфекции и предложили использовать его вместо искусственной вентиляции легких.

Фото: cherrybeans/iStock
Российские ученые начали применять новый метод лечения COVID-19

Как отметили в пресс-службе УрГЭУ, гелий-кислород начал использоваться в медицинских целях еще 50-60 лет назад - им лечили бронхиальную астму, пневмонию. Новация нынешнего прибора в том, что помимо собственно лекарства (30 процентов гелия, 70 - кислорода), в него встроен нагревательный элемент: исследователи предположили, что, так как коронавирус чувствителен к высоким температурам, такая методика может быть эффективной.

- В данное время это патентное изобретение, которое проходит клиническую апробацию. В течение двух-трех месяцев после его изготовления по чертежам, приборы будут проходить испытания, затем они появятся в больницах, специализирующихся на лечении COVID-19, - рассказал Валентин Черешнев, доктор медицинских наук, академик УрО РАН, ученый-иммунолог.

Устройства уже протестировали в больницах в республике Коми, Санкт-Петербурга и области. Так, 50 испытуемых из республиканского медучреждения чувствуют себя хорошо, не получили никаких осложнений и быстро пошли на поправку.

Между тем

По данным на восьмое октября в Свердловской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Больше всего - в Екатеринбурге: 122 человека. Общее количество выявленных в регионе случаев - 30526.

"Состояние 130 госпитализированных тяжелое, 115 из них находятся в реанимации, в том числе 56 - на аппаратах ИВЛ", - доложил оперштаб.

Выписаны за сутки 129 человек, таким образом, всего за пандемию врачи вылечили 22632 пациента. Летальных исходов на сегодня - 633.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "фавипиравира"
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19