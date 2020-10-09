На Урале доказали эффективность гелий-кислорода для лечения COVID-19

Ученые доказали эффективность гелий-кислорода для лечения коронавирусной инфекции и предложили использовать его вместо искусственной вентиляции легких.

Как отметили в пресс-службе УрГЭУ, гелий-кислород начал использоваться в медицинских целях еще 50-60 лет назад - им лечили бронхиальную астму, пневмонию. Новация нынешнего прибора в том, что помимо собственно лекарства (30 процентов гелия, 70 - кислорода), в него встроен нагревательный элемент: исследователи предположили, что, так как коронавирус чувствителен к высоким температурам, такая методика может быть эффективной.

- В данное время это патентное изобретение, которое проходит клиническую апробацию. В течение двух-трех месяцев после его изготовления по чертежам, приборы будут проходить испытания, затем они появятся в больницах, специализирующихся на лечении COVID-19, - рассказал Валентин Черешнев, доктор медицинских наук, академик УрО РАН, ученый-иммунолог.

Устройства уже протестировали в больницах в республике Коми, Санкт-Петербурга и области. Так, 50 испытуемых из республиканского медучреждения чувствуют себя хорошо, не получили никаких осложнений и быстро пошли на поправку.

Между тем

По данным на восьмое октября в Свердловской области зарегистрировано 184 новых случая COVID-19. Больше всего - в Екатеринбурге: 122 человека. Общее количество выявленных в регионе случаев - 30526.

"Состояние 130 госпитализированных тяжелое, 115 из них находятся в реанимации, в том числе 56 - на аппаратах ИВЛ", - доложил оперштаб.

Выписаны за сутки 129 человек, таким образом, всего за пандемию врачи вылечили 22632 пациента. Летальных исходов на сегодня - 633.

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