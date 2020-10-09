СК начал проверку после посадки на Урале самолета с отказавшим датчиком

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку обстоятельств вынужденной посадки в Кольцово самолета, который направлялся из столицы в Омск.

Напомним, Airbus А-320 в начале четвертого утра благополучно приземлился в Екатеринбурге. "На борту находилось 149 пассажиров (в том числе - двое детей) и шестеро членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет повреждений не получил", - передает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, во время полета сработал отказ электроники (датчиков обогрева датчиков статики и динамики), командир воздушного судна принял решение садиться в екатеринбургском аэропорту.

Причины и обстоятельства авиационного инцидента выясняют прокуратура и СК.