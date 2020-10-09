Врачи: Найденный в шкафу младенец находится в тяжелом состоянии

Врачи осмотрели найденную в Карпинске шестимесячную малышку, которую с рождения прятала в шкафу мать и морила голодом. "Состояние оценивается как тяжелое, ее перевезут из Карпинска в детскую больницу в Екатеринбурге", - сообщили РИА Новости в пресс-службе свердловского минздрава.

Напомним, крайне истощенного младенца обнаружили знакомые предполагаемой матери. "Нужно официальное заключение, что эта женщина является мамой малыша: она не вставала на учет по беременности, возможно, рожала дома", - пояснили в областной полиции.

"Около полугода новорожденная девочка провела в шкафу. Выжила чудом. Сейчас ее переводят из местной больницы в областную", - написала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

В квартире не было ни еды, ни одежды для младенца. При этом в семье еще двое детей - трехлетняя девочка и мальчик-подросток. Как уточнила омбудсмен, для старших детей опека оформлена на бабушку, с мальчиком сейчас работают специалисты.

Кузнецова предложила перевести девочку в столицу, после комплексного медицинского обследования, если позволит состояние ее здоровья. "Мы готовим обращение в прокуратуру. В том числе, с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае", - подчеркнула она.

Региональные правоохранительные органы по факту издевательства над ребенком также начали проверку, в отношении подозреваемой женщины возбуждено два уголовных дела: по 156 УК РФ (неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего), а также по ч. 2 ст. 117 УКК РФ (истязание). По второй статье, подчеркнули в СК, наказание - до семи лет лишения свободы.