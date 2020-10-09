Штаб Байдена перед дебатами потребует доказательств выздоровления Трампа

В случае проведения очных дебатов с американским лидером кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден потребует доказательств того, что от Дональда Трампа уже нельзя заразиться новым коронавирусом. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступила представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

Накануне директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах выразила уверенность в том, что следующие дебаты Трампа с Байденом будут очными, а не виртуальными. Ранее представители организаторов мероприятия объявили, что вторая встреча основных соперников за главный пост в стране, пройдет в дистанционном формате. На это Трамп ответил, что в таком случае он не будет участвовать в дебатах, пишет ТАСС.

Напомним, первый раунд переговоров между Трампом и Байденом состоялся 29 сентября в Кливленде. Всего их планировалось три. Однако в штабе демократа накануне заявили, что следующая публичная дискуссия с Трампом может состояться 22 октября и будет последней перед голосованием. Всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. На них будут избираться не только президент и вице-президент, но и все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.