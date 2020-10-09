Трамп заявил о намерении провести митинг во Флориде 10 октября

Эрик Трамп, сын президента Дональда Трампа, выступает на митинге в защиту своего отца в Монро. Фото: AP Photo / Nell Redmond

Предвыборный митинг в штате Флорида намерен провести действующий президент США. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я чувствую себя хорошо и готов к проведению мероприятий. Митинг, скорее всего, состоится вечером в субботу, десятого октября", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Сегодня американский лидер пройдет очередную проверку на коронавирус. Ранее Дональд Трамп высоко оценил работу медиков госпиталя имени Уолтера Рида, где ему в течение трех дней оказывали помощь.

О заболевании президента США стало известно в минувшую пятницу, второго октября. По настоянию врачей Дональда Трампа госпитализировали в медцентр, который он покинул в понедельник, пятого октября, вернувшись в Белый дом. Тогда же лечащий врач сообщил, что состояние здоровья президента позволяет его выписать.