В ФАС рассказали о предельной цене на "фавипиравир"

Предельная отпускная цена на "фавипиравир" станет известна после включения препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и будет установлена по решению членов Комиссии, сообщили "РГ" в Федеральной антимонопольной службе.

Ранее глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что стоимость лекарства не превысит цены на самые доступные мировые аналоги. В свою очередь, "Фармацевтический вестник" со ссылкой на собственный источник информации написал, что отпускная цена производителей на "фавипиравир" составит 100 рублей за таблетку, в результате даже с учетом НДС и розничной надбавки стоимость лекарства будет примерно в 2,5 раза ниже той, по которой этот препарат продается сейчас.

Препарат вошел в новые клинические рекомендации Минздрава по лечению нового коронавируса, а также прошел масштабное клиническое исследование по оценке эффективности и безопасности, в котором приняли участие 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания. Большинство из них принимали препарат в амбулаторных условиях.

Как отмечается в новых клинических рекомендациях, лекарство показало высокую эффективность в том, как оно влияет на клиническую картину: благодаря ему в среднем сроки выведения вируса из организма сокращались на 3-5 дней. "Полученные данные позволяют разрешить применение препарата не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. Таким образом, требование о применении "фавипиравира" только в стационаре под наблюдением медперсонала более не актуально", - говорится в документе.

Как сообщили в Росздравнадзоре, сегодня "фавипиравир" выпускается в виде таблеток в дозировке 200 мг тремя российскими производителями под торговыми названиями "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир".