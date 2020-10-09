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09.10.2020 12:04
Рубрика: Экономика

В РФ создают стенды для испытаний самолетов на обледенение по новым требованиям

Текст: Наталия Ячменникова
По оценкам экспертов, в десяти процентах авиакатастроф одна из причин (или основная причина) трагедии - обледенение. Это явление остается важным предметом исследований для ученых всего мира. В России специалисты ЦАГИ и ЦИАМ (входят в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") работают над созданием стендов для испытаний элементов летательного аппарата при обледенении в условиях крупных капель переохлажденных осадков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналогов подобных разработок в России пока нет, хотя стойкость самолетов к обледенению в условиях крупных капель - одно из новых сертификационных требований, отраженных в приложениях "О" к европейским (CS-25) и американским (FAR-25) нормам летной годности. Соответствие этим требованиям будет учитываться при получении отечественной авиатехникой сертификата международного образца, обеспечивая ее выход на мировой рынок.

Фото: Airbus
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Что такое обледенение? Если совсем просто: на высоте, особенно в условиях облачности, присутствуют пары воды. В полете водяной пар может конденсироваться на поверхности планера самолета, в результате чего сначала образуются капельки переохлажденной воды, которые затем смерзаются в ледяную корку. В ходе полета эта корка может утолщаться, самолет становится тяжелее. Налипший на поверхность планера лед нарушает нормальное обтекание его воздушным потоком, может заблокировать некоторые подвижные элементы крыла и т.д. Но опаснее всего - обледенение двигателей.

Рубен Есаян, заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ, рассказывал "РГ": "Мы выполняли испытательные полеты: наклеивали на переднюю часть крыла специальные наклейки, имитирующие слой обледенения. Характеристики самолета резко менялись в худшую сторону".

Работы российских ученых и специалистов ведутся в рамках научно-исследовательской работы "Флагман 1". Она посвящена комплексным исследованиям по разработке технологий для обеспечения безопасности полетов и сертификации летательных аппаратов в различных условиях обледенения. Работа выполняется кооперацией организаций, возглавляемой ЦАГИ по госконтракту с Минпромторгом России.

Результатами работы, как сообщили в ЦАГИ, станут не только новые экспериментальные стенды, позволяющие авиатехнике и ее элементам проходить испытания в условиях переохлажденных осадков, но и уточненные физические модели и программы 3D-моделирования процессов обледенения. А также - расширенные данные об условиях обледенения, полученные в летном эксперименте, и новые средства обнаружения условий обледенения. Исследования, трубные и летные, будут использоваться при проектировании авиационной техники с повышенной степенью защиты от опасных атмосферных явлений. Результаты работы кооперации ЦАГИ, как координатор от России, представит участникам международного проекта ICE Genesis.

- Уже рассчитан профиль аэродинамической трубы, которая будет установлена в ЦИАМ, - комментирует руководитель этой работы, начальник отдела ЦИАМ Сергей Гребеньков. - Сейчас разрабатываем устройства, которые будут создавать облако переохлажденных капель, соответствующих требуемому спектру.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Изготовление элементов аэродинамической трубы в соответствии с техническим проектом планируется завершить уже в этом году. Кроме того, специалисты ЦАГИ занимаются проектированием и созданием ряда экспериментальных моделей. В частности - модели стреловидного крыла с воздушно-тепловой противообледенительной системой, а соисполнитель работы "ОДК-Авиадвигатель" создает по техническому заданию ЦАГИ модели воздухозаборника и сплиттера авиационного двигателя. Параллельно идет подготовка испытаний модели самолета-лаборатории c искусственными формами льда в аэродинамической трубе для подготовки летного эксперимента по уточнению условий обледенения.

Справка "РГ"

Нашумевшие авиакатастрофы из-за обледенения самолета

9 марта 2000 года в аэропорту Шереметьево разбился Як-40 Вологодского авиапредприятия, совершавший рейс в Киев. Погибли 5 членов экипажа и 4 пассажира. В том числе журналист Артем Боровик, а также основатель и президент компании "Нефтяной альянс" Зия Бажаев.

1 июня 2009 года A-330 Air France выполнял рейс по маршруту Рио-де-Жанейро-Париж, но через 3 часа и 45 минут после взлета упал в Атлантический океан. Погибли 228 человек. Фрагменты самолета были обнаружены только спустя два года.

2 апреля 2012 года через 42 секунды после взлета рухнул на землю ATR 72-201 авиакомпании UTair, летевший из Тюмени в Сургут. Погибли 33 человека.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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