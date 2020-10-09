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09.10.2020 09:47

В "Сбере" спрогнозировали пики заболеваемости коронавирусом

Текст: Евгений Гайва
Максимальный пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 10-12 ноября, а в Москве - на 23-24 октября, прогнозирует "Сбер" на основе разработанной модели.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Для описания динамики распространения болезни используется математическая модель SEIR. Согласно проведенным расчетам, допускается четыре сценария прогноза распространения вируса по России.

Фото: Сергей Михеев
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Если россияне не будут соблюдать меры профилактики, то есть вести себя как обычно, то пик заражения придется на 8 ноября, когда будут выявлять по 23 325 новых случаев заболевания сутки. Если же россияне будут полностью соблюдать меры профилактики, то пик также наступит 8 ноября, но в сутки будут выявлять по 16 864 новых случаев заболевания. Промежуточные варианты предполагают периодические или частые нарушения мер профилактики.

В Москве при соблюдении мер пик прогнозируется на 17 октября, когда будут выявлять по 4 865 новых случаев заболевания. Самый большой прирост прогнозируется в том случае, если россияне будут вести себя как обычно. Тогда пик заболеваемости придется на 24 октября и составит 7969 случаев заражения за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 октября, в России за сутки число выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 1 002 329 человек.

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