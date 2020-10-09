В "Сбере" спрогнозировали пики заболеваемости коронавирусом

Для описания динамики распространения болезни используется математическая модель SEIR. Согласно проведенным расчетам, допускается четыре сценария прогноза распространения вируса по России.

Если россияне не будут соблюдать меры профилактики, то есть вести себя как обычно, то пик заражения придется на 8 ноября, когда будут выявлять по 23 325 новых случаев заболевания сутки. Если же россияне будут полностью соблюдать меры профилактики, то пик также наступит 8 ноября, но в сутки будут выявлять по 16 864 новых случаев заболевания. Промежуточные варианты предполагают периодические или частые нарушения мер профилактики.

В Москве при соблюдении мер пик прогнозируется на 17 октября, когда будут выявлять по 4 865 новых случаев заболевания. Самый большой прирост прогнозируется в том случае, если россияне будут вести себя как обычно. Тогда пик заболеваемости придется на 24 октября и составит 7969 случаев заражения за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 8 октября, в России за сутки число выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровело 1 002 329 человек.