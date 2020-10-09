В Steam вышел бесплатный пролог Syberia 4

Четвертая часть культовой серии квестов Syberia совершенно неожиданно - без каких-либо тизеров, анонсов и преждевременных утечек - обзавелась собственной страничкой в Steam, а на YouTube-канале издателя Microids вышел дебютный трейлер проекта.

Впервые о продолжении франшизы было объявлено в августе прошлого года - тогда было известно лишь, что оно выйдет с подзаголовком The World Before.

Теперь появились первые подробности о сюжетной завязке. На этот раз игрокам предстоит управлять двумя главными героинями.

Первая - 17-летняя Дана Роуз - начинает свою блестящую карьеру пианистки в городе Ваген в 1937 году, но над всей Европой уже нависла угроза фашизма и близится Вторая мировая война.

Вторая - старая знакомая Кейт Уолкер, которая из последних сил пытается выжить, попав в плен в соляной шахте в Тайге в 2004 году.

Многие комментаторы под видео удивляются кардинальным изменениям во внешности Кейт, а некоторые нервно шутят о том, что 2020 год не пожалел даже мисс Уолкер.

Кейт Уолкер в Syberia 3 и в Syberia: The World Before

Для игры сразу же стал доступен бесплатный пролог - опробовать его могут все желающие пользователи.

Также стал доступен предварительный заказ за 1199 рублей. В качестве бонуса за него геймеры получат эксклюзивный цифровой альбом с иллюстрациями, включающий концепт-рисунки Бенуа Сокаля и творческого коллектива, стоящего за новой частью Syberia.

На данный момент Syberia: The World Before не имеет точной даты релиза - известно только, что выход запланирован на 2021 год.