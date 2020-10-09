У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Steam вышел бесплатный пролог Syberia 4

Текст:   Богдан Бобров
09.10.2020,  
10:32
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Четвертая часть культовой серии квестов Syberia совершенно неожиданно - без каких-либо тизеров, анонсов и преждевременных утечек - обзавелась собственной страничкой в Steam, а на YouTube-канале издателя Microids вышел дебютный трейлер проекта.

Впервые о продолжении франшизы было объявлено в августе прошлого года - тогда было известно лишь, что оно выйдет с подзаголовком The World Before.

Теперь появились первые подробности о сюжетной завязке. На этот раз игрокам предстоит управлять двумя главными героинями.

Первая - 17-летняя Дана Роуз - начинает свою блестящую карьеру пианистки в городе Ваген в 1937 году, но над всей Европой уже нависла угроза фашизма и близится Вторая мировая война.

В бете следующей Call of Duty покажут новые режимы - чем они интересны

Вторая - старая знакомая Кейт Уолкер, которая из последних сил пытается выжить, попав в плен в соляной шахте в Тайге в 2004 году.

Многие комментаторы под видео удивляются кардинальным изменениям во внешности Кейт, а некоторые нервно шутят о том, что 2020 год не пожалел даже мисс Уолкер.

Кейт Уолкер в Syberia 3 и в Syberia: The World Before

Для игры сразу же стал доступен бесплатный пролог - опробовать его могут все желающие пользователи.

Также стал доступен предварительный заказ за 1199 рублей. В качестве бонуса за него геймеры получат эксклюзивный цифровой альбом с иллюстрациями, включающий концепт-рисунки Бенуа Сокаля и творческого коллектива, стоящего за новой частью Syberia.

На данный момент Syberia: The World Before не имеет точной даты релиза - известно только, что выход запланирован на 2021 год.

игры
Фото: istock
Не делайте этого. Пять вещей, которые могут "убить" смартфон 08.10.2020
В популярном Android-смартфоне открыли скрытую возможность 05.10.2020
Франция
Фото: Samsung
Samsung привез в Россию новый умный браслет. Но он слишком дорогой 08.10.2020
Геймеры придумали, как восстановить Собор Парижской Богоматери 16.04.2019
Над центром Парижа засекли неизвестные беспилотники 24.02.2015
Steam
Apple "похоронит" свой дешевый iPhone 31 октября 08.10.2020
В Left 4 Dead 2 теперь можно бесплатно играть в Steam 25.09.2020
Названа общая стоимость всех игр в Steam 14.09.2020