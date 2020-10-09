Volkswagen назвал лучший в Европе рынок электромобилей

Норвежский дистрибьютор Volkswagen рассчитывает, что не менее 90% спроса на автомобили марки в 2021 году придется на электромобили. А спустя еще два года намерен полностью отказаться от продаж автомобилей с ДВС.

В сентябре в Норвегии доля чистых электромобилей от общего числа проданных автомобилей достигла рекордного значения 61,5%. А выход на рынок электрохэтчбека Volkswagen ID.3 произвел фурор, поступив в продажу в середине месяца, он с внушительным отрывом 23% от ближайшего преследователя стал самым популярным автомобилем Норвегии.

"В 2021 году выбор электромобилей всех классов будет еще шире", - поясняет представитель дистрибутора Volkswagen компании Harald A. Moeller AS.

Беспрецедентный льготный режим для электромобилей в Норвегии вывел страну в лидеры по переходу на экологический безопасный автотранспорт. Норвегия планирует полностью отказаться от автомобилей с ДВС в 2025 году, на 5-10 лет раньше стран Евросоюза.