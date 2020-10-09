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09.10.2020 23:13
Рубрика: Спорт

Вратарь "Краснодара" Сафонов вызван в сборную России

Текст: Максим Домчев

Вратарь футбольного клуба "Краснодар" и молодежной сборной России Матвей Сафонов прибыл в расположение национальной команды.

Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell
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Он сделал это сразу после окончания матча молодежной сборной, которая разгромила Эстонию со счетом 4:0 в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года для игроков не старше 21 года. Ранее Сафонов получил вызов от главного тренера Станислава Черчесова.афонов сразу после окончания матча молодежной сборной, которая

21-летний вратарь уже в субботу проведет первую тренировку, сообщает Twitter сборной России. Также в расположение команды прибыл защитник Максим Беляев. Они должны заменить голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме и защитника "Спартака" Георгия Джикию, у которых были сомнительные результаты тестов на коронавирус.

В воскресенье сборной России предстоит матч Лиги наций против команды Турции.

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